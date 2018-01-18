الغربية.. القبض على (4) أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار



ألقت الجهات الأمنية، اليوم الخميس، القبض على 4 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار بقرية كفر عنان بمركز زفتى.

تلقت الجهات المعنية إخطارا من اللواء أيمن لقية مدير إدارة البحث الجنائى يتضمن بلاغ من أحد المواطنين يتهم بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل منزل قديم بقرية كفر عنان بمركز زفتى.

إنتقل على الفور ضباط مباحث مركز زفتى لمكان البلاغ للمعاينة وتبين وجود كلا من السباعى م أ 25 سنة حاصل على معهد ازهرى ومحمد ج ا 26 سنة عاطل واحمد ر ع م 25 ستة عامل بمصنع طوب وابو العلا ج ع 47 سنة عامل لحام وذلك داخل منزل قديم مهجور مشيد من طابق واحد ملك المدعوة سهيرالجدى ومستأجر للمدعو احمد ع وتلاحظ وجود حفرة عمقها 13 متر فى قطر متر وتم ضبط المتهمين الأربعة والادوات المستخدمة فى الحفر وهى عبارة عن كوريك وفأس و2 ماكينة رفع مياه وخراطيم وبمواجهة المتهمين إعترفوا بالتنقيب عن الآثار وتم التحفظ على المضبوطات وتعيين حراسة على المنزل وتحرر المحضر رقم 694 جنح زفنى لسنة 2018 وأخطرت للنيابة العامة بالواقعة والتى أمرت بسرعة ضبط مستأجر المنزل كما تم إخطار مجلس المدينة وهيئة الآثار للتصرف بشأن تلك الواقعة.