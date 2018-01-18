Responsive image

-5º

18
يناير

الخميس

26º

18
يناير

الخميس

 خبر عاجل
  • السيسي يكلف مدير مكتبه عباس كامل بتسيير أعمال جهاز المخابرات العامة
     منذ 18 دقيقة
  • قطع مياه الشرب عن 6 مناطق بالجيزة
     منذ 3 ساعة
  • مقتل وإصابة 10 مسلحين خلال عمليات أمنية شمال أفغانستان
     منذ 3 ساعة
  • تأجيل قضية "أحداث العياط" لجلسة 15 فبراير
     منذ 3 ساعة
  • رويترز: استقالة المدير المالى لشركة المملكة القابضة التابعة للوليد بن طلال
     منذ 3 ساعة
  • إلغاء سجن ضباط شرطة متهمين باحتجاز قاض وإعادة محاكمتهم
     منذ 3 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:20 صباحاً


الشروق

6:46 صباحاً


الظهر

12:05 مساءاً


العصر

2:58 مساءاً


المغرب

5:23 مساءاً


العشاء

6:53 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 مصر

إقرأ

مصر

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

الغربية.. القبض على (4) أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار

منذ 3 ساعة
عدد القراءات: 142
الغربية.. القبض على (4) أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار

 


ألقت الجهات الأمنية، اليوم الخميس، القبض على 4 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار بقرية كفر عنان بمركز زفتى.

تلقت الجهات المعنية إخطارا من اللواء أيمن لقية مدير إدارة البحث الجنائى يتضمن بلاغ من أحد المواطنين يتهم بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل منزل قديم بقرية كفر عنان بمركز زفتى.

إنتقل على الفور ضباط مباحث مركز زفتى لمكان البلاغ للمعاينة وتبين وجود كلا من السباعى م أ 25 سنة حاصل على معهد ازهرى ومحمد ج ا 26 سنة عاطل واحمد ر ع م 25 ستة عامل بمصنع طوب وابو العلا ج ع 47 سنة عامل لحام وذلك داخل منزل قديم مهجور مشيد من طابق واحد ملك المدعوة سهيرالجدى ومستأجر للمدعو احمد ع وتلاحظ وجود حفرة عمقها 13 متر فى قطر متر وتم ضبط المتهمين الأربعة والادوات المستخدمة فى الحفر وهى عبارة عن كوريك وفأس و2 ماكينة رفع مياه وخراطيم وبمواجهة المتهمين إعترفوا بالتنقيب عن الآثار وتم التحفظ على المضبوطات وتعيين حراسة على المنزل وتحرر المحضر رقم 694 جنح زفنى لسنة 2018 وأخطرت للنيابة العامة بالواقعة والتى أمرت بسرعة ضبط مستأجر المنزل كما تم إخطار مجلس المدينة وهيئة الآثار للتصرف بشأن تلك الواقعة.

 

 

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers