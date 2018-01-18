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ضبط (18) طن أدوية قبل تهريبها للخارج

منذ 3 ساعة
عدد القراءات: 134
ضبط (18) طن أدوية قبل تهريبها للخارج

 


أعلنت شرطة ميناء الإسكندرية، الخميس، احباط محاولة تهريب 18 طن أجوية المصنعه محليًا خارج البلاد.

جاء هذا بعد ما أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى قيام إحدى شركات الأدوية الكائن مقرها بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان بتصدير (كميات كبيرة من الأدوية البشرية المدعمة والمنتجة محلياً والمحظور تصديرها خارج البلاد إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة) إلى إحدى الدول العربية داخل حاوية (40 قدما).

وكشفت التحقيقات عن أنه تم ذلك عن طريق التلاعب فى الأوراق بقصد تهريبها إلى خارد البلاد.

عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية أسفرت أعمالها عن ضبط الكميات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

 

 

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