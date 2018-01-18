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مصرع وإصابة شخصين إثر سقوط جرار يحمل "جثة" بترعة فى أسيوط

منذ 10 دقيقة
عدد القراءات: 72
مصرع وإصابة شخصين إثر سقوط جرار يحمل "جثة" بترعة فى أسيوط

قالت مديرية الصحة بمحافظة أسيوط، اليوم الخميس، أن شخص لقي مصرعه، بينما أصيب آخر، فى حادث سقوط جرار زراعى كان يحمل ميتا أثناء تشييعه لمثواه الأخير وعدد من المشيعيين بالترعة الإبراهيمية بدائرة مركز منفلوط.

وكانت الجهات المعنية قد تلقت إخطارًا من المقدم خالد شريت رئيس مباحث مركز منفلوط يفيد مصرع شخص وإصابة آخر فى انقلاب جرار زراعى بالترعة الإبراهيمية أثناء انتظاره للعبارة النيلية للانتقال إلى الناحية الشرقية للنيل.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع شخص، وإصابة شخص آخر تم نقله إلى مستشفى أسيوط الجامعى أثناء تشييعهم لجثمان ميت، والتوجه به لدفنه، وأثناء نقل جثمان الميت عن طريق جرار زراعى، والذهاب به لدفنه إلى قرية المعابدة من الناحية الشرقية بمركز أبنوب إنزلق الجرار من الناحية الغربية أثناء انتظاره للعبارة النهرية وتمكن الأهالى من انتشال جثمان الميت بينما لقى شخص مصرعه وأصيب آخر وتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض عل النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

 

 

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