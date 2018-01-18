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انتحار قهوجي شنقا بسبب خلافات أسرية في الهرم

منذ 12 ساعة
عدد القراءات: 213
انتحار قهوجي شنقا بسبب خلافات أسرية في الهرم

أقدم قهوجي على  الانتحار شنقا داخل منزله بالهرم، وكشفت التحريات أن خلافات أسرية دفعت زوجته لترك المنزل، ما أدى على سوء حالته النفسية وانتحاره.

تلقى الرائد محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، بلاغا يفيد بانتحار أحد الأشخاص داخل مسكنه، وبإجراء التحريات تبين أن المنتحر يدعى "س.أ" 60 سنة قهوجي، وتم العثور على جسده معلقا من رقبته بحبل في مكان نومه.

وذكرت زوجته أنها تركت المنزل منذ أسبوع؛ بسبب خلافات زوجية، وعقب ذلك تلقت اتصالا من جيرانها يفيد بانبعاث رائحة كريهة من الشقة، وعندما حضرت للشقة لاستطلاع الأمر عثرت على زوجها منتحرا، وأكدت أن تدهور حالته النفسية دفعته للانتحار، فحرر محضرا بالواقعة، وأخطر اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.

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