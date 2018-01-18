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قلق بين صيادو كفر الشيخ بسبب الرياح الشديدة ووجود مراكب بعرض البحر

منذ 6 ساعة
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قلق بين صيادو كفر الشيخ بسبب الرياح الشديدة ووجود مراكب بعرض البحر


اشتدت الرياح الموسمية، الخميس، بمناطق الصيد فى كفر الشيخ، وهو ما سبب قلق شديد بين الصيادين، حيث أكد أحمد نصار -نقيب الصيادين- مخاوفه على أكثر من 3 آلاف صياد بـ150 سفينة فى عرض البحر المتوسط نظرا للعواصف الشديدة التى تعرضت لها محافظة كفر الشيخ، وخاصة الجهات المطلة على البحر المتوسط وقرى برج مغيزل والسكرى والجزيرة الخضراء.

وأكد نصار، أن سرعة الرياح تصل لـ60 عقدة فى الساعة، وأن هناك حوالى 3 آلاف صياد فى 150 مركبا فى عرض البحر المتوسط فى رحلات صيد قائلا: "ربنا يستر"، مشيرا ففى الوقت نفسه إلى أن هناك مخاوف من الأهالى من سقوط أشجار النخيل بقرى الجزيرة الخضراء لشدة الرياح، واضطر الأهالى للمكوث بالمنازل، لشدة الرياح التى تجعل الإنسان لايستطيع السيطرة على نفسه أثناء سيرة.

ووجهت إدارة المرور برئاسة العميد محمد الدفراوى تحذيرات لسائقى السيارات وخاصة على الطرق الرئيسة والطريق الدولى الساحلى، وطالبتهم بتقليل السرعة خشية وقوع حوادث.

 

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