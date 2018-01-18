Responsive image

-1º

19
يناير

الجمعة

26º

19
يناير

الجمعة

 خبر عاجل
  • رويترز: اجتماع تركي - روسي حول الأزمة السورية
     منذ 3 ساعة
  • اغتيال أحد قادة البحرية الصومالية برصاص مجهولين بالعاصمة
     منذ 3 ساعة
  • المنيا.. إصابة (14) شخص فى حادث انقلاب سيارة بملوى
     منذ 3 ساعة
  • الموانئ تعلن غلق بوغازي"دمياط" بسبب سوء الأحوال الجوية
     منذ 3 ساعة
  • مؤسسة حقوقية تطالب النظام بالكشف عن مصير المختفين قسريًا
     منذ 3 ساعة
  • مؤشر "فريدوم هاوس": مصر دولة غير حرة
     منذ 3 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:20 صباحاً


الشروق

6:46 صباحاً


الظهر

12:05 مساءاً


العصر

2:58 مساءاً


المغرب

5:23 مساءاً


العشاء

6:53 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 مصر

إقرأ

مصر

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

المنيا.. إصابة (14) شخص فى حادث انقلاب سيارة بملوى

منذ 6 ساعة
عدد القراءات: 255
المنيا.. إصابة (14) شخص فى حادث انقلاب سيارة بملوى


قالت مديرية الصحة بمحافظة المنيا، الخميس، أن 14 شخص أصيبوا فى حادث انقلاب ميكروباص بمركز ملوي.

تلقت الجهات المعنية إخطارا من مستشفى ملوى العام، يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الزراعى "القاهرة - أسوان" بالقرب من مدخل مدينه ملوى جنوب المحافظة.
 
وبالانتقال والفحص، تبين أن سبب الحادث انفجار الإطار الأمامى للسيارة، الأمر الذى تسبب فى إصابة 14 شخصا جميعهم من أهالي قرى "الشرافية والمحرص وقصر هور"، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ملوى العام، وتم نقل بعضهم لخطورة حالتهم إلى مستشفى أسيوط العام، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

 

 

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers