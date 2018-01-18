المنيا.. إصابة (14) شخص فى حادث انقلاب سيارة بملوى



قالت مديرية الصحة بمحافظة المنيا، الخميس، أن 14 شخص أصيبوا فى حادث انقلاب ميكروباص بمركز ملوي.

تلقت الجهات المعنية إخطارا من مستشفى ملوى العام، يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الزراعى "القاهرة - أسوان" بالقرب من مدخل مدينه ملوى جنوب المحافظة.



وبالانتقال والفحص، تبين أن سبب الحادث انفجار الإطار الأمامى للسيارة، الأمر الذى تسبب فى إصابة 14 شخصا جميعهم من أهالي قرى "الشرافية والمحرص وقصر هور"، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ملوى العام، وتم نقل بعضهم لخطورة حالتهم إلى مستشفى أسيوط العام، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.