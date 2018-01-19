الرياح تُخلف حالة دمار شديدة بدمياط.. انفجار محول كهرباء واقتلاع الأشجار

تسببت الأحوال الجوية السيئة التي تتعرض لها البلاد، وبالأخص مدينة دمياط فى خسائر كبيرة، منذ مساء أمس الخميس، وحتي صباح اليوم الجمعة، حيث تساقطت الأمطار الشديدة، ووصلت سرعة الرياح إلي 35 كيلو متر فى الساعة.

ففى ميناء دمياط استمر إغلاق البوغاز أمام حركة السفن بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع الموج إلى 3 أمتار وسرعة الرياح إلى 35 عقدة في الساعة وتسببت سرعة الرياح فى سقوط حاويتين دون إصابات.

وفى مركز ومدينة دمياط أسفر سوء الأحوال الجوية عن مصرع شخص يدعى ياسر الدنون إثر سقوط أجزاء من منزل مهجور بشارع خضر بقرية السنانية، كما تعرض محول كهرباء خلف مركز شباب السنانية للانفجار ما أدى لانقطاع الكهرباء منذ منتصف الليل وحتى الآن.

كما تسببت سرعة الرياح فى سقوط لافتة إعلانية ضخمة بمدينة دمياط الجديدة كما اقتلعت الرياح الشديدة شجرة كبيرة سقطت بمدخل طريق دمياط الجديدة ما تسبب فى تعطل حركة المرور.

وفى مدينة رأس البر تعرضت شوارع المدينة للغرق، كما أدى ارتفاع الموج بمنطقة اللسان لأكثر من 5 أمتار إلى غرق 4 مطاعم وكافيهات، كما أدت سرعة الرياح إلى سقوط عامود إنارة بمنطقة شارع اللسان وسقوط الواجهات الزجاجية لمول رأس البر بمنطقة السوق العمومى.