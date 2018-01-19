Responsive image

-4º

19
يناير

الجمعة

26º

19
يناير

الجمعة

 خبر عاجل
  • كفر الشيخ.. اغلاق ميناء البرلس بسبب حالة الطقس السيئة
     منذ حوالى ساعة
  • تأخر إقلاع (10) رحلات جوية بمطار القاهرة بسبب حالة الطقس
     منذ حوالى ساعة
  • احتجاجات للاجئي الروهينجا ببنجلاديش رفضًا لإعادتهم لميانمار
     منذ حوالى ساعة
  • سوريا.. إصابة (10) أشخاص فى قصف حلب
     منذ حوالى ساعة
  • الأردن.. غضب برلماني من قرار عودة السفير الصهيوني لبلادهم
     منذ حوالى ساعة
  • العراق.. قتلي وجرحي إثر انفجار عبوتين ناسفتين ببغداد وديالي
     منذ حوالى ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:20 صباحاً


الشروق

6:46 صباحاً


الظهر

12:05 مساءاً


العصر

2:59 مساءاً


المغرب

5:24 مساءاً


العشاء

6:54 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 مصر

إقرأ

مصر

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

المنوفية.. السيطرة على حريق هائل بشونة قطن

منذ 2 ساعة
عدد القراءات: 90
المنوفية.. السيطرة على حريق هائل بشونة قطن


سيطرت قوات الحماية المدنية بالمنوفية، اليوم الجمعة، على حريق هائل شب داخل شونة قطن بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية .

تلقت مديرية أمن المنوفية، إخطارا يفيد بنشوب حريق بشونة قطن بقرية شما، دائرة مركز أشمون، على الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق، وبالمعاينة تبين نشوب حريق بشونة قطن بقطعة أرض فضاء على مساحة ثلاثة قراريط، ملحق بها مصنع لتنظيف الأقطان على مساحة 200 متر تقريبًا ملك " ف ع ا " 53 سنة، سائق، ومقيم بالناحية ذاتها.

نتج عن الحريق احتراق كميات كبيرة من القطن بالشونة، وبسؤال المالك لم يعلل سبب الحريق، ولم يتهم أحد ونفى الشبهه الجنائية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة .

 

 

 

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers