المنوفية.. السيطرة على حريق هائل بشونة قطن



سيطرت قوات الحماية المدنية بالمنوفية، اليوم الجمعة، على حريق هائل شب داخل شونة قطن بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية .

تلقت مديرية أمن المنوفية، إخطارا يفيد بنشوب حريق بشونة قطن بقرية شما، دائرة مركز أشمون، على الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق، وبالمعاينة تبين نشوب حريق بشونة قطن بقطعة أرض فضاء على مساحة ثلاثة قراريط، ملحق بها مصنع لتنظيف الأقطان على مساحة 200 متر تقريبًا ملك " ف ع ا " 53 سنة، سائق، ومقيم بالناحية ذاتها.

نتج عن الحريق احتراق كميات كبيرة من القطن بالشونة، وبسؤال المالك لم يعلل سبب الحريق، ولم يتهم أحد ونفى الشبهه الجنائية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة .