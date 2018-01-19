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شوارع البحيرة تتحول إلي مستنقعات بسبب الأمطار الغزيرة

منذ 11 ساعة
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شوارع البحيرة تتحول إلي مستنقعات بسبب الأمطار الغزيرة


تحولت مدن وشوراع محافظة البحيرة، الجمعة، إلي مستنقعات وبرك، وذلك بسبب الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة فى المحافظة.
 
ودفعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بمعدات وسيارات كسح لرفع المياه وآثار الأمطار، فيما تتابع غرفة عمليات المحافظة لحالة الطقس.
 
وأكدت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة ، على متابعة الطقس على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات بالمحافظة، ورفع درجة الاستعداد بشركتى الكهرباء والمياه، وتخفيض ضغط المياه فى الشبكات العمومية عند الحاجة لذلك، كما وجّهت مسئولى الرى والصرف، بضرورة متابعة مناسيب الترع والمصارف بصورة دقيقة على مدار الساعة.
 
وشددت محافظ البحيرة على جميع الوحدات المحلية برفع آثار الأمطار وصيانة كشافات الإنارة والأعمدة وتسليط البالوعات ورصد حالة الشوارع لحظة بلحظة، والدفع لمعدات الوحدات المحلية للتعامل مع موجة الطقس ومتابعة حالة الجو والمرور على محطات الصرف، للتأكد من تشغيلها بكافة طاقتها.

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