ارتفاع شديد لمنسوب البحر المتوسط بكفر الشيخ



شهد منسوب البحر بمحافظة كفر الشيخ، ارتفاعًا كبيرًا، اليوم الجمعة، وظهر ذلك عبر قري العتارسة وعزبة عميرة التابعين لمركز البرلس، وسط مخاوف بين الأهالي، من الغرق، وخاصة أن هناك تجريف وسرقة للرمال من قبل بعض الأهالى التى تحمى القريتين من الغرق، مما أدى لغرق بعض الأراضى.

قال محمد سعد، من قرية العتارسة، ارتفع منسوب البحر المتوسط نظراً لهطول الأمطار وشدة الرياح مما أدى لغرق بعض الأراضى لارتفاع منسوب مياه البحر المتوسط، وهناك مخاوف من امتدادها للمنازل، مؤكداً أن المنازل لم تتعرض للغرق إلا مجرد منزلين متطرفة غير مسكونين ولكن الأراضى القريبة منها ارتفع بها منسوب المياه.

وأضافت سماح عبدالله، طالبة من قرية العتارسة، أن سبب تعرض الأراضى للغرق وارتفاع منسوب المياه، سرقة ونقل الرمال التى تحمى شاطئ القريتين من ارتفاع مياه البحر المتوسط، مؤكدة أنها تطالب اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، بإرسال لجنة للقريتين للمعاينة على الطبيعة لحماية الأراضى من الغرق.