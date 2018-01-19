مصرع وإصابة (4) أشخاص بالاختناق فى الدقهلية



توفيت طالبة تبلغ من العمر 14 عامًا، وأصيب من أسرتها باختناق من عادم ماكينة كهرباء بقرية الخضيرى التابعة لمركز منية النصر.



تلقت الجهات المعنية إخطارا من مركز شرطة منية النصر، يفيد بورود بلاغا باختناق أسرة من عادم ماكينة كهرباء بقرية الخضيرى مركز منية النصر، ما أسفر عنه وفاة الطالبة دعاء الدسوقى محمد إبراهيم 14 عاما، إصابة 3 وهم، إبراهيم الدسوقى محمد 31 عاما، وزوجته سالى عبده عبد المنعم محمد 21 عاما، وابنته سعاد إبراهيم الدسوقى 4 شهور.



تم تحويل الأب لمستشفى طلخا، والزوجة وابنتها تم نقلهم لمستشفى ميت سلسيل، وتم تحرير المحضر اللازم وجار إجراء تصريح الدفن.

