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انقطاع التيار الكهربائي بعدد من قري كفر الشيخ بسبب الأمطار الغزيرة

منذ 4 ساعة
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انقطاع التيار الكهربائي بعدد من قري كفر الشيخ بسبب الأمطار الغزيرة


انقطع التيار الكهربائي بعدد من قري كفر الشيخ، الجمعة، وذلك بعد هطول أمطار غزيرة ببلطيم والبرلس.

ومن المتوقع استمرار توقف حركة الصيد بمياه البحر المتوسط، وغلق بوغازى البرلس ورشيد أمام الملاحة البحرية لارتفاع الأمواج.

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