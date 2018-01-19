الإسماعيلية.. مصرع وإصابة (3) أشخاص فى حادث مروري بالقنطرة

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توفي شخص وأصيب اثنين آخرين بكدمات وسحجات وكسور فى حادث مرورى أمام قرية جلبانة دائرة مركز القنطرة شرق بالإسماعيلية.

وكانت الجهات المعنية قد تلقت إخطارا من العميد هشام السبع مأمور مركز شرطة القنطرة شرق يفيد بوقوع حادث مرورى بقرية جلبانة دائرة المركز .

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الاسعاف إلى مكان الحادث الذى أسفر عن مصرع "محمد.ح.م" وإصابة كلا من "شحتة.ع.م" و"حسين.م.إ".

تم نقل المصابين والمتوفى إلى مستشفى الإسماعيلية العام وتحرر المحضر اللازم بالحادث وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.