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الطقس السيئ يتسبب فى تحطم سيارتين بالمنصورة

منذ 4 ساعة
عدد القراءات: 124
الطقس السيئ يتسبب فى تحطم سيارتين بالمنصورة

تسبب الطقس السيئ بالبلاد، فى تحطم سيارتين بشارع حسين بك بدائرة قسم أول المنصورة، وذلك عقب انهيار جزء من سور سطح أحد العقارات.

تلقت الجهات المعنية اخطارًا بورود بلاغ لقسم شرطة أول المنصورة ، من إدارة شرطة النجدة بسقوط جزء من سور سطح أحد العقارات بمنطقة "حسين بك" دائرة القسم.

وعلى الفور انتقل الرائد حمدى الطنبولى رئيس مباحث القسم وقوات الحماية المدنية وإدارة المرور إلى مكان البلاغ  وتم عمل كردون أمنى حول العقار تنسيقاً وحى غرب المنصورة  وبالفحص تبين أن العقار مكون من ثلاثة طوابق على مساحة 100 متر تقريباً " مأهول بالسكان عدا الطابق الأخير " ملك المدعو عصام ع، المقيم منطقة "عزبة عقل" دائرة قسم ثان المنصورة وسقوط جزء من سور السطح بمساحة  10متر طول × 1 متر عرض تقريباً نجم عن ذلك حدوث تلفيات بسيارتين عبارة عن تهشم بالزجاج الأمامى وتطبيق بالسقف وذلك أثناء توقفهما أسفل العقار، ولم ينجم عنه ثمة إصابات بسؤال المذكوران إتهما مالك العقار بالتسبب فى إحداث التلفيات بالسيارتين بسؤال المدعو فتحى. 57 سنة مساعد رئيس حى غرب المنصورة علل سبب سقوط جزء من السور.

بسبب العوامل الجوية، وأضاف بعدم سابقة صدور ثمة قرارات إزالة أو ترميم للعقار وتم إزالة مواطن الخطورة وحالة العقار جيدة ولا توجد ثمة خطورة على المارة أو السكان. كُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة واستدعاء مالك العقار وسؤاله تحرر عن ذلك المحضر رقم 1259/2018 جنح القسم وجار العرض على النيابة العامة.

 

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