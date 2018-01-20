إصابة طفلين بالتسمم لتناولهم مبيد حشرى فى المنوفية

قالت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، اليوم السبت، أن طفلان أصيبا بحالة تسمم إثر تناولهم مبيد حشرى عن طريق الخطأ بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية.

تلقت مديرية أمن المنوفية، اخطارا يفيد استقبال مستشفى أشمون العام كلا من "ع ف ك " 3 سنوات، وشقيقه "ر ف ك" سنه، مصابان بحالة تسمم وتم تحويلهما إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى "قسم السموم".

وبالانتقال والفحص وسؤال والدتهما "ف ع ا " مدرسة قررت بقيام نجليها بالعبث بمبيد حشرى موضوع بالمنزل لإبادة الحشرات مما أدى إلى حدوث إصابتهما ونفت الشبهة الجنائية. تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات.