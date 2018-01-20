سوهاج.. مصرع طفل حرقًا داخل منزله

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نشب حريق هائل فى منزل ناحية النصيرات دائرة مركز دار السلام جنوب شرقي المحافظة، ما أسفر عن إحتراق طفل يبلغ من العمر 3 سنوات.

كانت الجهات المعنية قد تلقت بلاغا من اللواء جلال أبوسحلى مساعد المدير لقطاع الشرق يفيد بنشوب حريق بدائرة مركز دار السلام، وتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه وإخماده ونتج عن الحريق وفاة طفل.

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد محمد أبوالعطا رئيس مباحث مركز شرطة دار السلام، نشوب الحريق بحوش ملك محمود عبد المبدى أبو السعود 68 سنة عامل مشيد بالطوب الأبيض ومسقوف بأفلاق النخيل والبوص وتم السيطرة على الحريق وإخماده.

نتج عن ذلك وفاة حفيد مالك المنزل الطفل شريف محمد محمود عبد المبدي 3 سنوات، إثر إصابته بحروق متفرقة بالجسم، وبسؤال مالك المنزل ووالد المتوفى محمد محمود عبد المبدي أبو السعود 37 موظف بالوحدة المحلية قررا مضمون ما تقدم وأرجعا سبب الحريق لحدوث ماس كهربائى بالحوش ونفيا الشبهة الجنائية.

تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزى بتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائى ذلك تحرر عن ذلك المحضر رقم 530 إدارى المركز لسنة 2018 وجارى العرض على النيابة العامة.