احالة عصابة متهمة بسرقة (100) مليون جنيه و(21) كيلوا ذهب للجنايات

قررت نيابة أول مدينة نصر، اليوم السبت، احالة عصابة البروفيسير المتهمين بسرقة 100 مليون و21 كيلو ذهب من فيلات مختلفة لمحكمة الجنايات.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين تشكيل دولى من محترفى سرقة، ومسجلين خطر فى بلادهم "الأردن"، وأنهم دخلوا البلاد فى شهر يوليو الماضى، واستعانوا بالمتهم المصرى "سامى"، للتعرف على المناطق التى يسكن بها الأثرياء.

كما اعترف المتهمون، أن آخر فيلا قاموا بسرقتها قبل القبض عليهم كانت بمنطقة التجمع الخامس، ليلة رأس السنة بعدما تأكدوا خلوها من قاطنيها.

واعترف أفراد التشكيل العصابى بأنهم كانوا يختارون المناطق الراقية واقتصر نشاطهم على سرقة الفيلات فقط لعلمهم بأن قاطنيها من الأثرياء، وأشاروا إلى أنهم كان يراقبون الهدف "الفيلا" أكثر من يوم لمعرفة مواعيد دخول وخروج سكانها، ويتسلقون السور ويستخدمون أدوات حديثة جلبوها من الخارج لفتح الابواب المصفحة والخزن.

كانت تعددت البلاغات أمام رجال المباحث عن حوادث سرقة لفيلل بنفس الاسلوب، وبتكثيف التحريات تمكن فريق البحث من ضبط 5 متهمين أردنيين، تبين أنهم وراء تلك الوقائع، وبمناقشتهم اعترفوا أمام النقيب كريم عز العرب، والنقيب محمد الشريف معاونى المباحث، بسرقة 35 فيلا بمناطق مدينة نصر والتجمع الخامس والنزهة، وسرقة 21 كيلو ذهب وألماظ و25 سيارة، حيث قدرت المسروقات بأكثر من 100 مليون جنيه.

وتبين من التحريات والتحقيقات، أن المتهمين "محمود ط" و"حمزة ط" و"سامى ى" و"علاء ج" و"كمال ش" عصابة دولية تخصص نشاطها فى سرقة الشقق وصلوا إلى البلاد وجلبوا معهم أدوات حديثة تساعدهم على فتح الشقق والفيلات.