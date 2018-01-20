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السيطرة على حريق محدود بجرار قطار مميز بإسنا

منذ 4 دقيقة
عدد القراءات: 42
السيطرة على حريق محدود بجرار قطار مميز بإسنا


سيطرت قوات الحماية المدنية بالأقصر، اليوم السبت، على حريق محدود نتج عن ماس كهربائى بجرار قطار مميز قادم من محافظة أسوان إلى القاهرة، وذلك أمام قرية الحميدات بمدينة إسنا جنوب المحافظة، وتم تسيير القطار بصورة طبيعية.

البداية كانت بتلقى غرفة النجدة بمدينة إسنا، اخطارا من رئيس قطار مميز متجه إلى القاهرة قادم من أسوان لوجود ماس كهربائى أسفر عن حريق محدود بجرار القطار، فانتقلت على الفور سيارات الإطفاء لموقع القطار التى توقف بعد دقائق من خروجه من محطة إسنا أمام قرية الحميدات شرق، ونجحت فى السيطرة على الحريق دون مصابين من الركاب أو قائد القطار، واطمأن مسئولى سكك حديد إسنا ورئيس قرية الدير على حالة الجرار، وتم تسيير بصورة طبيعية لاستكمال رحلته.

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