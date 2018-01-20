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جامعة الفيوم تقرر وقف عميد كلية دار العلوم بسبب مخالفات مالية

منذ 10 ساعة
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جامعة الفيوم تقرر وقف عميد كلية دار العلوم بسبب مخالفات مالية


أعلنت جامعة الفيوم، السبت، وقف عميد كلية دار العلوم، الدكتور صابر مشالي، عن العمل لصالح التحقيقات التي تجرى حاليًا بمعرفة المستشار القانوني للجامعة وبعض الأجهزة الرقابية فيما يتعلق بالشكاوى المقدمة ضده من بعض أعضاء هيئة التدريس بدعوى وجود مخالفات مالية وفنية من بينها بعض المخالفات الخاصة بمركز التعليم لغير الناطقين بالعربية من الطلاب الأفارقة ودول شرق آسيا، تم تكليف الدكتور أشرف رحيل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالإشراف على الكلية.

وكشفت الأجهزة الرقابية جمع عميد الكلية مبالغ مالية بالعملات الأجنبية من الطلاب الوافدين، وعدم توريدها لخزنة الكلية منذ عام 2016.

كانت كلية دار العلوم بجامعة الفيوم أنشأت مركزًا لتعليم غير الناطقين بالعربية من الطلاب الأفارقة ودول شرق آسيا، في عام 2016.

وقال رئيس الجامعة إن هناك تحقيقات تجرى من خلال الدكتور عادل عبد الله عميد كلية الحقوق بجامعة الفيوم، والمستشار القانوني للجامعة، مع عميد الكلية لتحديد مدى مسئولية عميد كلية دار علوم، عن عدم توريد المبالغ المالية بصفته رئيسًا للمركز.

 

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