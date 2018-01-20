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التحفظ على (19) محامي بالمنيا بتهمة إهانة القضاء

منذ 10 ساعة
عدد القراءات: 292
التحفظ على (19) محامي بالمنيا بتهمة إهانة القضاء


قالت مصادر قانونية، أن جنايات المنيا، قررت التحفظ على 19 محاميا داخل قفص المحاكمة ومن المحتمل أن يتم إصدار قرار باستمرار حبسهم على ذمة القضية وترحيلهم إلى سجن المنيا شديد الحراسة لحين الفصل في القضية.

وأشار المصدر إلى أن المحكمة ستؤجل القضية لعدم إعلان المتهم الرابع في القضية وهو أحد المحامين لتواجده خارج البلاد بالمملكة الأردنية.

وكانت النيابة العامة قد أحالت 20 محاميا من أبناء مركز مغاغة بتهمة التعدي على رئيس نيابة وتعطيل العمل داخل مجمع محاكم مغاغة عام 2015 وإحداث الشغب وتوجيه اهانة للسلطة القضائية.

ونظرت المحكمة اليوم القضية ورفضت الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن المحامين المتهمين لأسباب لم تعلن عنها هيئة المحكمة.

 

 

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