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بدء تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية بالغربية

منذ 10 ساعة
عدد القراءات: 301
بدء تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية بالغربية

أعلنت مديرية التربية والتعليم الفني بمحافظة الغربية، السبت، بدء أعمال تصحيح أوراق الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية في مقار لجان التقدير بمدرسة "الاحمدية" الثانوية بنين، ومدرسة "غياث الدين" الرسمية للغات، ومدرسة "الأقباط" الإعدادية للبنات، ومدرسة طنطا الثانوية بنات.

وشدد الشناوي عايد، على رؤساء لجان التقدير والموجهين بمراعاة الدقة في التصحيح وتجنب الأخطاء، وإعطاء كل طالب حقه، محذراً من الأخطاء التي يقع فيها البعض.

الجدير بالذكر ان الشهادة الإعدادية أصبحت هي الشهادة المحلية الوحيدة والتي من المقرر اعتمادها من اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية فور الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد، وذلك بعد أن أصبحت امتحانات الصف السادس الابتدائي ينطبق عليها ما ينطبق على سنوات النقل.

 

 

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