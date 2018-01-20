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توقف جلسات مرضي الغسيل الكلوي بمستشفي كفر الزيات

منذ 7 ساعة
عدد القراءات: 193
توقف جلسات مرضي الغسيل الكلوي بمستشفي كفر الزيات

قالت مصادر، أن وحدة الغسيل الكلوي بمستشفي كفر الزيات العام، تشهد كارثة كبرى إثر توقف المرضى منذ صباح اليوم السبت وحتى الآن عن تناول جلسة الغسيل بسبب نقص الكبسولات وبعض مستلزمات الغسيل بالإضافة لتعطل بعض الماكينات.

وقال مصدر مسئول بمستشفى كفرالزيات إننا أبلغنا المسئولين منذ الأربعاء الماضي بوجود نقص في مستلزمات الغسيل قد يسبب على توقف العمل وإعطاء الجلسات للمرضى ولكن دون جدوى، على حد تعبيره.

وأضاف المصدر أننا اضطررنا إلي إرسال مندوب من المستشفى إلى المحلة لإحضار كبسولات ومستلزمات عن طريق السلف من مستشفى المحلة العام لإنقاذ حياة المرضى خاصة وأن عدم حصولهم على جلسة اليوم قد يؤدى إلي الموت.

من جانبه قال الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية أنه لم يبلغه أحد بأي مشكلة تتعلق بشأن هذا الصدد لافتا إلى أنه كلف الدكتور عبدالقادر الكيلانى وكيل المديرية بسرعة الانتقال للمستشفى للوقوف على تلك المشكلة والمتسببين فيها وحل الأزمة.

 

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