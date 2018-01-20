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الإسكندرية.. قطع المياه عن غرب المحافظة بسبب كسر فى الخط الرئيسي

منذ 5 ساعة
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الإسكندرية.. قطع المياه عن غرب المحافظة بسبب كسر فى الخط الرئيسي

قالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بمحافظة الإسكندرية، السبت، أنه تم قطع المياه عن منطقة الدخيلة غرب المحافظة،وذلك نظرا لحدوث كسر مفاجئ بخط 700 مم، بطريق الإسكندرية مطروح بمنطقة الدخيلة والمغذى لغرب المحافظة.

وأشار بيان صادر من شركة مياه الشرب اليوم إلى أن الكسر سيؤدى إلى ضعف وانقطاع المياه عن غرب اإسكندرية وذلك بمناطق الدخيلة والعجمى حتى الكيلو 21 وأوضح البيان أنة سيتم الإصلاح من الساعة 10 مساء اليوم السبت وحتى 4 فجر يوم الأحد وسوف تقوم الشركه بتوفير تنكات مياه للشرب لمد المواطنين بالمياه فى تلك الأماكن، و ناشدت المواطنين بالاتصال على رقم 125 لطلب تنكات المياه.

 

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