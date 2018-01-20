تأجيل محاكمة المحامين المتهمين بإهانة القضاء

أجلت محكمة جنايات المنيا، اليوم السبت، محاكمة 20 محاميا بتهمة إهانة القضاء لليوم الثالث من دور مارس القادم لإعلان أحد المتهمين مع إخلاء سبيل المحامين المحبوسين على ذمة القضية.

وقال رأفت سعيد وسمير الصفطى عضوًا هيئة الدفاع عن المتهمين، إن المحكمة استمعت إلى أقوال الشهود فى الواقعة، كما استمعت إلى بعض اقوال المحامين فى القضية التى تعود إلى عام 2015 بتهمة التعدى على رئيس نيابة بمركز مغاغة وتعطيل مصالح المواطنين.

قررت المحكمة إخلاء سبيل 19 محاميا حضروا جلسة اليوم مع إعلان المتهم الرابع فى القضية وتغيبه عن حضور الجلسة لعدم الإعلان.