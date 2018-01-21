Responsive image

12º

21
يناير

الأحد

26º

21
يناير

الأحد

 خبر عاجل
  • إيران.. زلزال بقوة (4.2) درجة يضرب غرب البلاد
     منذ 3 ساعة
  • تجديد حبس (10) أشخاص بتهمة الانضمام إلي حسم
     منذ 3 ساعة
  • تأجيل محاكمة "دومة" بتهمة إهانة القضاء إلي جلسة (24) فبراير
     منذ 3 ساعة
  • نيابة الزقازيق تقرر حبس (20) موظف بصحة الشرقية بتهمة الاختلاس
     منذ 3 ساعة
  • مجلس الوزراء التركي يعلن دخول جيش بلاده إلي عفرين السورية
     منذ 3 ساعة
  • مستوطنون صهاينة يقتحمون مقامات دينية بنابلس
     منذ 3 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:20 صباحاً


الشروق

6:45 صباحاً


الظهر

12:06 مساءاً


العصر

3:01 مساءاً


المغرب

5:26 مساءاً


العشاء

6:56 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 مصر

إقرأ

مصر

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

انتظام حركة القطارات بسوهاج عقب تعطل إحداها

منذ 5 ساعة
عدد القراءات: 263
انتظام حركة القطارات بسوهاج عقب تعطل إحداها

قالت هيئة السكك الحديدية بسوهاج، أن حركة القطارات انتظمت عقب توقفها عقب تعطل القطار رقم 98 أسبانى "القاهرة – قنا" عقب وصوله محطة سكك حديد بلصفورة "محطة فرعية".

كانت الجهات المعنية قد تلقت بلاغ من الخدمة الأمنية المعينة بمحطة سكك حديد بلصفورة "محطة فرعية" بتعطل القطار رقم 98 أسبانى "القاهرة – قنا" عقب وصوله المحطة.

وبالانتقال والفحص تبين تعطل القطار المشار إليه بسبب عطل كهربائي بالجرار، وقام مسئولو هيئة السكة الحديد باستبدال الجرار، واستأنف القطار رحلته متجاوزاً مدة "40" دقيقة نتج عن ذلك تجاوز القطارين رقمي 160 مميز القاهرة الأقصر لمدة " 35 " دقيقة و 2007 VIP القاهرة أسوان لمدة "5" دقائق، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 528 إداري المركز لسنة 2018، وجاري العرض علي النيابة العامة.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers