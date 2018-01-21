انتظام حركة القطارات بسوهاج عقب تعطل إحداها

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

قالت هيئة السكك الحديدية بسوهاج، أن حركة القطارات انتظمت عقب توقفها عقب تعطل القطار رقم 98 أسبانى "القاهرة – قنا" عقب وصوله محطة سكك حديد بلصفورة "محطة فرعية".

كانت الجهات المعنية قد تلقت بلاغ من الخدمة الأمنية المعينة بمحطة سكك حديد بلصفورة "محطة فرعية" بتعطل القطار رقم 98 أسبانى "القاهرة – قنا" عقب وصوله المحطة.

وبالانتقال والفحص تبين تعطل القطار المشار إليه بسبب عطل كهربائي بالجرار، وقام مسئولو هيئة السكة الحديد باستبدال الجرار، واستأنف القطار رحلته متجاوزاً مدة "40" دقيقة نتج عن ذلك تجاوز القطارين رقمي 160 مميز القاهرة الأقصر لمدة " 35 " دقيقة و 2007 VIP القاهرة أسوان لمدة "5" دقائق، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 528 إداري المركز لسنة 2018، وجاري العرض علي النيابة العامة.