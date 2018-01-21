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نيابة الزقازيق تقرر حبس (20) موظف بصحة الشرقية بتهمة الاختلاس

منذ 3 ساعة
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نيابة الزقازيق تقرر حبس (20) موظف بصحة الشرقية بتهمة الاختلاس


حبست نيابة قسم ثان الزقازيق، اليوم الأحد، 20 موظفا من العاملين  بمديرية الصحة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الاستيلاء على المال العام، وقررت النيابة ضبط وإحضار 20 أخرين، فى القضية رقم  8602  قسم ثان الزقازيق.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة الشرقية، قد كشفت عن قيام عدد 40 من العاملين بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، لقيامهم بالاستيلاء على عهدتهم من السولار الخاص بحرق النفايات الطبية بالمخازن التابعة لمديرية الصحة بالشرقية بكمية تقدر بحوالى مليون لتر سولار، بقيمة تقدر بحوالى 2 مليون جنيه وطلب تنفيذ أوامر الضبط والإحضار على فترات زمنية.

وتنفيذا لقرار النيابة العامة تمكن ضباط إدارة البحث الجنائى بقسم ثان الزقازيق، والقرين وأولاد صقر والإبراهيمية ومنيا القمح، تم ضبط 20 من العاملين بالمستشفيات العامة تنفيذا لقرار النيابة العامة.

 

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