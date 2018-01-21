مصرع وإصابة (3) أشخاص فى حادث تصادم بالشرقية

توفي سائق، وأصيب اثنان آخران، بحروق، إثر انقلاب سيارتين نقل من أعلى الطريق الإقليمى، بلبيس، وإشعال النيران بالسيارتين بسبب التخطى الخاطئ لقائدى السيارتين، وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الجهات المعنية بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بالطريق الإقليمى بجوار عزبة الجمهورية مركز بلبيس.

بالفحص تبين التخطى الخاطئ للسيارتين رقم 5298 نقل شرقية بمقطورة، قيادة" ع م " 45 سنة سائق مقيم ديرب نجم، والسيارة رقم 4536 م ج ب، بمقطورة قيادة" ع م ص" 25 سنة سائق مقيم شبين الكوم، فر هاربا، حيث تبين أن الحادث أسفر عن انفصال المقطورتين، وانقلاب السيارتين، وإشتعال النيران بكابينتي السيارتين، ووفاة قائد السيارة الأولى، إثر إصابته بحروق، وإصابة تابع السيارة الأولى وتباع السيارة الثانية بحروق وتم نقلهما لمستشفى بلبيس العام، وتحرير محضر بالواقعة.