بني سويف.. مصرع وإصابة (16) شخص فى حوادث متفرقة

توفيت سيدة وأصيب 16 آخرون فى 3 حوادث تصادم ببنى سويف ففي الحادث الأول لقيت سيدة مصرعها وأصيب 4 آخرون فى تصادم سيارة ملاكى مع أخرى بمركز الفشن جنوب محافظة بنى سويف.

وهرعت سيارات الإسعاف إلى محل البلاغ وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفشن المركزى وهم نعمة عبد الستار محمد "جثة هامدة"، رضا عبد العظيم مصابًا اشتباه ما بعد الارتجاج، طه جمال عبد اللطيف مصابًا بنزيف وتم تحويله لمستشفى بنى سويف العام، ومحمد جمال عبد الله، مصابًا كدمات وإصابات بالجسم، رجب أحمد جمال نزيف بالبطن وتم تحويله لمستشفى بنى سويف العام وجمعيهم بقرية نزلة البرقي التابعة لدائرة المركز. كما أصيب 8 أشخاص جميعهم مقيمين مركز العياط جنوب محافظة الجيزة فى حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقى شمال محافظة بنى سويف.

واستقبل مستشفى بنى سويف العام شادى وهبة مصاب جروح وسحجات، مايكل ثروت صبحى مصاب بكدمات وسحجات، جورج وهبة مصاب بجروح بالوجه، بيتر ماهر يوسف مصاب بجروح وكدمات، مريم موسى حنا مصاب بسحجات وكدمات، مارينا إيهاب مصابة جروح وسحجات، بولا ممدوح نبيل مصاب بجروح وكدمات، فادى محسن وهبة مصاب بسحجات وكدمات.

وأصيب 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة نقل بـ"توك توك" بقرية الفنت الغربية التابعة لمركز الفشن جنوب بني سويف ونقلتهم سيارات الإسعاف لمستشفى بني سويف العام.

وأكدت غرفة طوارئ مديرية الصحة أن المستشفى العام استقبل كلاً من ياسر محمد صالح مصاب باشتباه نزيف بالبطن، وأحمد راغب إبراهيم، مصاب باشتباه نزيف بالبطن ونزيف بالمخ وعبدالعزيز ربيع جمعة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج جميعهم يقيمون بقرية الفنت الغربية التابعة لمركز الفشن، جنوب المحافظة، تحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة للتحقيق.