سوهاج.. مصرع وإصابة (7) أشخاص فى حادث تصادم سيارتين

توفي شخصين، وأصيب 5 آخرون، اليوم الأحد، إثر حادث تصادم سيارتين ناحية مركز البلينا بمحافظة سوهاج.

تلقت الجهات المعنية بلاغًا من مركز شرطة البلينا، يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوي دائرة المركز ووجود وفيات ومصابين.

بالانتقال والفحص، تبين أن الحادث وقع بين سيارتين ميكروباص "اجرة" بسبب السرعة الزائدة.

واسفر الحادث عن مصرع كل من (سالم.م) 42 عامًا، سائق، و(عمر. ا) 25 عامًا، عامل، وإصابة 5 أشخاص آخرين من مستقلي السيارتين.

واوضح مدير الأمن أنه تم الدفع بـ3 سيارات إسعاف لقل المصابين الى مستشفى سوهاج العام ومستشفى سوهاج التعليمي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.