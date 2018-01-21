Responsive image

15º

22
يناير

الإثنين

26º

22
يناير

الإثنين

 خبر عاجل
  • تسمم (28) شخصًا بباخرة فى الأقصر
     منذ 3 ساعة
  • (18) قتيل فى غارات جوية تركية على عفرين بسوريا
     منذ 3 ساعة
  • القبض على مستريح بالغربية استولي علي مليون جنيه من المواطنين
     منذ 3 ساعة
  • اضطرابات بالملاحة وسقوط أمطار غدًا
     منذ 3 ساعة
  • الإدارية تؤجل دعوي وقف نشاط شركتي "أوبر وكريم" بمصر إلي جلسة 18 مارس
     منذ 3 ساعة
  • الدستورية تؤجل دعوي "تيران وصنافير" إلي جلسة 28 يناير
     منذ 3 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:20 صباحاً


الشروق

6:45 صباحاً


الظهر

12:06 مساءاً


العصر

3:01 مساءاً


المغرب

5:26 مساءاً


العشاء

6:56 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 مصر

إقرأ

مصر

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

سوهاج.. مصرع وإصابة (7) أشخاص فى حادث تصادم سيارتين

منذ 9 ساعة
عدد القراءات: 223
سوهاج.. مصرع وإصابة (7) أشخاص فى حادث تصادم سيارتين

توفي شخصين، وأصيب 5 آخرون، اليوم الأحد، إثر حادث تصادم سيارتين ناحية مركز البلينا بمحافظة سوهاج.

تلقت الجهات المعنية بلاغًا من مركز شرطة البلينا، يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوي دائرة المركز ووجود وفيات ومصابين.

بالانتقال والفحص، تبين أن الحادث وقع بين سيارتين ميكروباص "اجرة" بسبب السرعة الزائدة.

واسفر الحادث عن مصرع كل من (سالم.م) 42 عامًا، سائق، و(عمر. ا) 25 عامًا، عامل، وإصابة 5 أشخاص آخرين من مستقلي السيارتين.

واوضح مدير الأمن أنه تم الدفع بـ3 سيارات إسعاف لقل المصابين الى مستشفى سوهاج العام ومستشفى سوهاج التعليمي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 

 

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers