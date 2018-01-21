المنوفية.. تعطل قطار "طنطا - القاهرة" لمدة ساعة

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سادت حالة من الغضب بين رواد هيئة السكك الحديدية، وذلك بعد تعطل قطار طنطا - القاهرة الذي كان يقلهم بمحافظة المنوفية، بسبب عطل ميكانيكي.

وتلقت الجهات المعنية إخطارًا من مركز شرطة بركة السبع ببلاغ من إدارة شرطة النجدة بتعطل قطار بمحطة سكة حديد بركة السبع- دائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين تعطل جرار القطار رقم 1202 القادم من "طنطا– القاهرة" أثناء توقفه بمحطة سكة حديد بركة السبع نتيجة عطل ميكانيكي بالجرار، وقام المختصون بهيئة السكة الحديد بضم جرار الإمداد واستأنف القطار سيره.

بسؤال "على على جمعة" 58 سنة ناظر المحطة ومقيم مدينة بركة السبع غرب- دائرة المركز ،أكد مضمون ما جاء بالفحص، ونجم عن ذلك تجاوز القطار المعطل لمدة ساعة تقريبًا، عادت حركة سير القطارات لطبيعتها، وتم إخطار إدارة الأمن الوطني بالمنوفية.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 673 إداري مركز بركة السبع لسنة 2018م، وجار العرض على النيابة، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة.