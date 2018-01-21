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مجهولون يطلقون الرصاص على سيارة راعي كنيسة بالمنيا

منذ 10 ساعة
عدد القراءات: 342
مجهولون يطلقون الرصاص على سيارة راعي كنيسة بالمنيا

قام مجهولون مسلحون، اليوم الأحد، بإطلاق الرصاص على سيارة راعي كنيسة بقرية رومان مركز أبوقرقاص بمحافظة المنيا، لإطلاق أعيرة نارية بشكل كثيف مما أسفر عن إصابة سائق السيارة ونجاة القس.

وتبين قيام 3 أقباط هم شنودة.ح، و"مينا. س" بمعاونة متهم ثالث باستهداف سيارة القس يسطوس فرج ميخائيل، راعي كنيسة رومان، أثناء استقلاله سيارته الخاصة بقيادة ناصر غبريال وإطلاق النار عليهم بشكل كثيف مما أسفر عن إصابة سائقه ولم يتعرض الكاهن لأي إصابات.

وكشفت تحريات الأمن الوطني أن سبب وقوع الحادث وجود علاقة عاطفية بين أحد المتهمين ونجلة شقيق السائق.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

 

 

 

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