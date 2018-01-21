إحالة (8) قيادات بإحدي شركات بترول السويس للمحاكمة



أحالت النيابة العامة بمحافظة السويس، الأحد، 8 قيادات بإحدي شركات البترول بالمحافظة إلي محكمة الجنايات لاتهامهم بإهدار المال عن العمد.

كانت نيابة السويس قامت بأجراء تحقيقات موسعة في القضية رقم 4320 لسنة 2016 إداري فيصل ضد كل من المتهمين " ف م " أو" ص ع إ " و " أ . ع " و " س م س " و " ع . ت " و " ا . ح ع " و " س . ع ‌ " و " س . أ "، ويشغل المتهمون منصب مديرين عموم بالشركة البترولية.

وأكدت التحقيقات قيام المتهمين من الثاني إلى الثامن بتسهيل الاستيلاء على المال العام للمتهم الأول مبلغ قدره مليوني جنيه عن طريق صرف مبلغ الراتب شهريا في الفترة من 1996 حتى 2016 عندما كان طريح الفراش دون أن يذهب لعمله أو إحالته للجنة طبية بالمخالفة للقانون، حيث إن المتهم لم يذهب لعمله طيلة هذه المدة وقام باقي المتهمون بالسماح بصرف راتبه بالمخالفة للقانون.