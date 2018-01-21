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القبض على مستريح بالغربية استولي علي مليون جنيه من المواطنين

منذ 5 ساعة
عدد القراءات: 193
القبض على مستريح بالغربية استولي علي مليون جنيه من المواطنين

ألقت الجهات الأمنية القبض على تاجر موبيليا، ووكيل إحدى شركات الهواتف المحمولة بطنطا، لاتهامه بالاستيلاء على مليون و140 ألف جنيه من المواطنين، بزعم توظيفها مقابل نسبة أرباح 20%.

كانت الجهات المعنية تلقت إخطارًا بتقديم عدد كبير من الأهالى بلاغات ضد "ي.م.م" 28 سنة تاجر موبيليا، يتهموه بالاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت مليون و140 ألف جنيه، بقصد توظيفها فى مجال تجارة خطوط الهواتف المحمولة، مقابل نسبة شهرية من الأرباح تقدر بـ20% وتحريره إيصالات أمانة بالمبالغ المتحصلة من ضحاياه بقيمة المبلغ المتحصل منهم بأصل الدين، والتزم المتهم بسداد الأرباح لعدة أشهر متتالية، وفوجئ الضحايا بتوقف المتهم عن السداد وعدم الوفاء بالتزماته حيالهم، ورفضة سداد أصل الدين لهم، ما دفعهم لتحرير بلاغات ضده.

تم تشكيل فريق بحث لكشف تفاصيل الواقعة، قاده العميد مجدى عوض رئيس قسم الأموال العامة، وأكدت التحريات صحة الواقعة، وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تباشر التحقيقات.

 

 

 

 

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