تسمم (28) شخصًا بباخرة فى الأقصر



قالت مديرية الصحة بمدينة الأقصر، فى وقت سابق من مساء اليوم الأحد، أن 28 نزيلاً بباخرة سياحية، أصيبوا بالتسمم إثر تناولهم وجبة غذائية فاسدة.

تلقت الجهات المعنية إخطارًا يفيد بتسمم 28 نزيلاً جراء تناولهم وجبة غذائية فاسدة بأحد الفنادق العائمة بنيل الأقصر، وهم هم "هديل يحيى" 16 سنة، و"ملك وائل يوسف 18 سنة، ولجين يحيى علي 14 سنة وبهية خضر محمد 66 سنة وابتسام خضر محمد 65 وعلياء عمر سلام 6 سنوات ونهى إبراهيم صبرة 32 سنة وأمل مصطفى ناجي 52 سنة ونسمة محمد جمال 25 سنة وعمرو علي عبدالله 39 سنة وعصام كمال الدين محمد 67 سنة وسعيد أحمد محمود 64 ونهى عمرو رجاء 24 سنة ونانسى عمرو رجاء 24 سنة وأروى علاء الدين 30 سنة وسها إبراهيم يوسف 46 سنة ومنة الله ماجد هاشم 20 سنة وياسمين سعيد أحمد 17 سنة وغادة أحمد بهي الدين 42 سنة وماجد محمد هاشم 49 وصفاء صلاح إبراهيم 49 سنة ودعاء عبدالرحيم إبراهيم 40 سنة ورانيا خالد الصرفي 43 سنة ورنا جمال بسيوني 28 سنة وعزة محمود عبدالنبي 55 سنة وحسن علي سلام 43 سنة، وإلهام محمد سلامة 14 سنة ولمياء أحمد محمد 25 سنة.

تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى الأقصر الدولي لتلقي العلاج