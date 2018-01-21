Responsive image

15º

22
يناير

الإثنين

26º

22
يناير

الإثنين

 خبر عاجل
  • تسمم (28) شخصًا بباخرة فى الأقصر
     منذ 3 ساعة
  • (18) قتيل فى غارات جوية تركية على عفرين بسوريا
     منذ 3 ساعة
  • القبض على مستريح بالغربية استولي علي مليون جنيه من المواطنين
     منذ 3 ساعة
  • اضطرابات بالملاحة وسقوط أمطار غدًا
     منذ 3 ساعة
  • الإدارية تؤجل دعوي وقف نشاط شركتي "أوبر وكريم" بمصر إلي جلسة 18 مارس
     منذ 3 ساعة
  • الدستورية تؤجل دعوي "تيران وصنافير" إلي جلسة 28 يناير
     منذ 3 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:20 صباحاً


الشروق

6:45 صباحاً


الظهر

12:06 مساءاً


العصر

3:01 مساءاً


المغرب

5:26 مساءاً


العشاء

6:56 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 مصر

إقرأ

مصر

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

تسمم (28) شخصًا بباخرة فى الأقصر

منذ 3 ساعة
عدد القراءات: 156
تسمم (28) شخصًا بباخرة فى الأقصر


قالت مديرية الصحة بمدينة الأقصر، فى وقت سابق من مساء اليوم الأحد، أن 28 نزيلاً بباخرة سياحية، أصيبوا بالتسمم إثر تناولهم وجبة غذائية فاسدة.

تلقت الجهات المعنية إخطارًا يفيد بتسمم 28 نزيلاً جراء تناولهم وجبة غذائية فاسدة بأحد الفنادق العائمة بنيل الأقصر، وهم هم "هديل يحيى" 16 سنة، و"ملك وائل يوسف 18 سنة، ولجين يحيى علي 14 سنة وبهية خضر محمد 66 سنة وابتسام خضر محمد 65 وعلياء عمر سلام 6 سنوات ونهى إبراهيم صبرة 32 سنة وأمل مصطفى ناجي 52 سنة ونسمة محمد جمال 25 سنة وعمرو علي عبدالله 39 سنة وعصام كمال الدين محمد 67 سنة وسعيد أحمد محمود 64 ونهى عمرو رجاء 24 سنة ونانسى عمرو رجاء 24 سنة وأروى علاء الدين 30 سنة وسها إبراهيم يوسف 46 سنة ومنة الله ماجد هاشم 20 سنة وياسمين سعيد أحمد 17 سنة وغادة أحمد بهي الدين 42 سنة وماجد محمد هاشم 49 وصفاء صلاح إبراهيم 49 سنة ودعاء عبدالرحيم إبراهيم 40 سنة ورانيا خالد الصرفي 43 سنة ورنا جمال بسيوني 28 سنة وعزة محمود عبدالنبي 55 سنة وحسن علي سلام 43 سنة، وإلهام محمد سلامة 14 سنة ولمياء أحمد محمد 25 سنة.

تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى الأقصر الدولي لتلقي العلاج

 

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers