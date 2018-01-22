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سوهاج.. انهيار وتصدع (4) منازل دون إصابات بشرية

منذ 5 ساعة
عدد القراءات: 164
سوهاج.. انهيار وتصدع (4) منازل دون إصابات بشرية

شهدت قرية الخذندارية، بدائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج اليوم، حالة ذعر شديدة بين المواطنين، وذلك بعد انهيار منزل بشكل كامل، وآخر بشكل جزئي بينما تصدع منزلين مجاورين بالمنطقة، دون حدوث خسائر بشرية، ونتج عن عملية الانهيار نفوق 5 رأس ماشية وغنم.
 
كانت الجهات المعنية قد تلقت اخطارًا يفيد بانهيار بمنزلين، وتصدع منزلين آخرين بناحية قرية الخذندارية دائرة مركز طهطا.
 
بالانتقال والفحص، تبين من خلال التحريات انهيار منزل مكون من طابقين ومشيد بالطوب اللبن (خالى من السكان)، ملك "على محمود عبد العال أحمد" 43 سنة، عامل ويقيم بذات الناحية، نتج عنه حدوث انهيار جزئى بمنزل مجاور، ملك حمدى أحمد عبد العال 40 سنة، عامل ويقيم بذات الناحية، وكذا حدوث تصدعات وتشققات بمنزلين مجاورين له، ملك "عبد العزيز عبد الحارث عبد الباسط" 35 سنة عامل، و"رشاد احمد عبد العال أحمد" 55 سنة، مزارع ويقيمان بذات الناحية.
 
نتج عن ذلك، نفوق رأس ماشية، و"4" رأس غنم " دون حدوث ثمة إصابات بأحد "، وبسؤال مالكى المنازل، قرروا مضمون ما تقدم، وعلل مالك المنزل الأول بأن سبب الانهيار لقدمه وتهالكه، ولم يتهموا أحد بالتسبب فى ذلك، وتم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، وانتقلت وصدور قرار بإخلاء المنازل المشار إليها مؤقتاً، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 358 إدارى المركز لسنة 2018، وجارى العرض علي النيابة العامة.

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