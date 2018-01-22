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مصرع وإصابة 37 شخصًا إثر حادث تصادم بأسيوط

منذ 4 ساعة
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مصرع وإصابة 37 شخصًا إثر حادث تصادم بأسيوط


 لقى 4 عمال مصرعهم وأصيب 33 آخرين ، اليوم الإثنين 22 يناير، إثر حادث تصادم  سيارة ميكروباص وأخري نقل محملة بالعمال، بالطريق الإقليمى، فى اتجاه أسيوط،وتم نقل المصابين  إلى المستشفيات القاهرة وبنى سويف والفيوم.

وقد تلقت مديرية  أمن الفيوم، إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص مع سيارة نقل محملة بالعمال بالطريق الإقليمى، ما أدى إلى مصرع 4 وإصابة 33 آخرين، نقل عدد من المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي، والجثث إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وتقرر تحويل عدد منهم إلى القصر العينى ومستشفى الواسطى ببني سويف، لتلقى العلاج.

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