اغلاق ميناء البرلس بسبب سوء الأحوال الجوية

أغلقت ميناء الصيد ببرج البرلس، عمليات دخول وخروج مراكب الصيد إلى البحر المتوسط بسبب حالة عدم استقرار الأجواء والرياح الشديدة والعواصف الترابية التى انعدمت معها الرؤية.

وقال مدير الميناء العميد يسرى الدسوقى، إن آخر دخول لمركب صيد فى البحر كان فجر اليوم قبل اشتداد العواصف، لافتا إلى أنه تم تأمين المراكب داخل الأحواض الخاصة بالميناء وربطها فى الأرصفة لحمياتها من تلاطم الأمواج.

من ناحية أخرى، أغلق بوغاز بحيرة البرلس من ناحية البحر المتوسط نظرا لارتفاع الأمواج، وخوفا من تعرض المراكب للخطورة، لكون البوغاز على جانبيه حواجز خرسانية تهدد المراكب فى حالة اقتراب المراكب منها بفعل الرياح وسرعة التيار.

وقال أحمد نصار نقيب الصيادين إن المراكب رست بقرى الجزيرة الخضراء وبميناء البرلس وبمدينة البرلس، وتوقفت رحلات الصيد لارتفاع أمواج البحر ولشدة الرياح، مما دفع أصحاب المراكب بالامتناع عن انطلاق رحلات الصيد فى مياه البحر المتوسط خوفاً على المراكب والصيادين من الغرق.