Responsive image

10º

22
يناير

الإثنين

26º

22
يناير

الإثنين

 خبر عاجل
  • "حازم حسني": موقف الجيش من طلب"عنان" لوقف الاستدعاء، ليتمكن من خوض الانتخابات، سيتضح خلال الساعات القادمة
     منذ 13 دقيقة
  • "حازم حسني": عنان مازال ضابطا مُستدعى وقد تقدم بالإجراءات القانونية كي يستطيع المشاركة في الانتخابات
     منذ 14 دقيقة
  • المتحدث الرسمي باسم"عنان": موقف الجيش من ترشح عنان سيتضح خلال ساعات
     منذ 16 دقيقة
  • سوهاج.. انهيار وتصدع (4) منازل دون إصابات بشرية
     منذ 4 ساعة
  • ظهور (22) مختفي قسري بنيابة أمن الدولة
     منذ 4 ساعة
  • الجيش السوري يعلن تحرير (24) قرية
     منذ 4 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:20 صباحاً


الشروق

6:45 صباحاً


الظهر

12:06 مساءاً


العصر

3:02 مساءاً


المغرب

5:27 مساءاً


العشاء

6:57 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 مصر

إقرأ

مصر

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

اغلاق ميناء البرلس بسبب سوء الأحوال الجوية

منذ 11 دقيقة
عدد القراءات: 43
اغلاق ميناء البرلس بسبب سوء الأحوال الجوية

أغلقت ميناء الصيد ببرج البرلس، عمليات دخول وخروج مراكب الصيد إلى البحر المتوسط بسبب حالة عدم استقرار الأجواء والرياح الشديدة والعواصف الترابية التى انعدمت معها الرؤية.

وقال مدير الميناء العميد يسرى الدسوقى، إن آخر دخول لمركب صيد فى البحر كان فجر اليوم قبل اشتداد العواصف، لافتا إلى أنه تم تأمين المراكب داخل الأحواض الخاصة بالميناء وربطها فى الأرصفة لحمياتها من تلاطم الأمواج.

من ناحية أخرى، أغلق بوغاز بحيرة البرلس من ناحية البحر المتوسط نظرا لارتفاع الأمواج، وخوفا من تعرض المراكب للخطورة، لكون البوغاز على جانبيه حواجز خرسانية تهدد المراكب فى حالة اقتراب المراكب منها بفعل الرياح وسرعة التيار.

وقال أحمد نصار نقيب الصيادين إن المراكب رست بقرى الجزيرة الخضراء وبميناء البرلس وبمدينة البرلس، وتوقفت رحلات الصيد لارتفاع أمواج البحر ولشدة الرياح، مما دفع أصحاب المراكب بالامتناع عن انطلاق رحلات الصيد فى مياه البحر المتوسط خوفاً على المراكب والصيادين من الغرق.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers