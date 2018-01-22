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مصرع وإصابة (37) شخص فى حادث تصادم بالطريق الإقليمي

منذ 11 ساعة
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مصرع وإصابة (37) شخص فى حادث تصادم بالطريق الإقليمي


قالت وزارة الصحة، أن 4 عمال لقوا مصرعه بينما أصيب 33 آخرون، اليوم الإثنين، فى حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخري نقل محملة بالعمال، بالطريق الإقليمى، فى اتجاه أسيوط، وجارى نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفيات القاهرة وبنى سويف والفيوم.

تلقى مدير أمن الفيوم، إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص مع سيارة نقل محملة بالعمال بالطريق الإقليمى، ما أدى إلى مصرع 4 وإصابة 33 آخرين، نقل عدد من المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي، والجثث إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وتقرر تحويل عدد منهم إلى القصر العينى ومستشفى الواسطى ببني سويف، لتلقى العلاج.

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