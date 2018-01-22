القليوبية.. إحالة إدارة مدرسة بالكامل للتحقيق



قرر مدير إدارة بنها التعليمية، الإثنين، إحالة إدارة مدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية للشئون القانونية، وذلك لعدم الالتزام بالمواعيد الرسمية في الحضور والانصراف.

وأكد أن متابعة جميع مدارس إدارة بنها مستمرة ولا يعنى بدء إجازة نصف العام عدم الإلتزام بمواعيد العمل الرسمية مؤكدا أن المتابعة مستمرة سواء في الدراسة أو الأجازة والعقاب الفوري والصارم للمخالفين والمقصرين.

ومن الجدير بالذكر أن مدير تعليم بنها خلال جولته التفقدية لمتابعة المدارس وجد أن مدرسة عمر بن الخطاب مغلقة بعد بدء مواعيد العمل الرسمية فأحال المدرسة على الفور للشئون القانونية لإتخاذ اللازم بشكل فوري.