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اعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بالإسكندرية

منذ 4 ساعة
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اعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بالإسكندرية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، اليوم الإثنين، اعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بالمحافظة لعام 2007 / 2008، وبلغ عدد المتقدمين للشهادة الاعدادية78037 طالبا وطالبة، أما الحضور فقد بلغ عددهم 76899 طالبا وطالبة، أما عن نسبة النجاح فقد بلغت 78.8 ٪‏ بإجمالى عدد 60631 طالبا وطالبة، ووصلت نسبة النجاح بين البنين 76.8٪، بينما نسبة النجاح بين البنات فقد بلغت 80.9٪، جاء ذلك بحضور الأستاذة آمال عبد الظاهر وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية.

وقدم المحافظ التهنئة لجميع الطلاب الناجحين متمنيا لهم دوام التفوق فى سائر مراحل حياتهم الدراسية، كما شكر أولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم فى نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم، مؤكدا أنهم السبب الرئيسى فى نجاح أبنائهم، مطالبا الطلاب الناجحين بالحفاظ على هذا النجاح .

أما عن ترتيب نسب النجاح فى الإدارات التعليمية فقد بلغت نسبة النجاح فى إدارة الجمرك 98.1٪، و نسبة النجاح فى إدارة العجمى التعليمية وصلت إلى 97.2٪، و نسبة النجاح فى إدارة غرب التعليمية 9.06٪، و نسبة النجاح فى وسط التعليمية بلغت 87.7٪، اما عن نسبة إدارة شرق التعليمية 86٪، وإدارة برج العرب بلغت 79٪، غما نسبة النجاح فى إدارة العامرية 71.4٪، وفى إدارة منتزه التعليمية 59.6٪.

 

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