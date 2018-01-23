المنوفية.. إصابة ربة منزل بالتسمم

قالت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، أن ربة منزل أصيبت بحالة تسمم، إثر تناولها طعام عقب وضعها سم فئران دون أن تغسل يديها، بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية .

تلقت مديرية أمن المنوفية، إخطارا يفيد باستقبال مستشفى أشمون العام، " م. م. ع" ربة منزل، ومقيمة دائرة المركز، مصابه بحالة تسمم، وتم تحويلها إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى "قسم السموم".

بالانتقال والفحص، وسؤالها، قررت أنها قامت بوضع مبيد حشرى "سم فئران" بالمطبخ، وعقب ذلك تناولت الطعام دون غسل يدها، ونفت الشبهة الجنائية، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.