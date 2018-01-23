Responsive image

23
يناير

الثلاثاء

26º

23
يناير

الثلاثاء

 خبر عاجل
  • نجل عنان: تم القبض على والدي ومُتحفظ عليه في النيابة العسكرية
     منذ حوالى ساعة
  • نجل عنان: تم القبض على والدي ومُتحفظ عليه في النيابة العسكرية
     منذ حوالى ساعة
  • رئيس هيئة القضاء العسكري الأسبق: السجن والطرد من الخدمة عقوبة عنان
     منذ حوالى ساعة
  • القوات المسلحة: سامي عنان أرتكب جريمة التزوير في الأوراق الرسمية
     منذ 2 ساعة
  • القوات المسلحة: سامي عنان أجرم ويجب محاكمته
     منذ 2 ساعة
  • حملة سامي عنان تعلن توقف العمل بالحملة لحين إشعار آخر، حرصاً علي أمن وسلامة كل المواطنين الحالمين بالتغيير
     منذ 2 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:19 صباحاً


الشروق

6:45 صباحاً


الظهر

12:06 مساءاً


العصر

3:02 مساءاً


المغرب

5:27 مساءاً


العشاء

6:57 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 مصر

إقرأ

مصر

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

المنوفية.. إصابة ربة منزل بالتسمم

منذ 5 ساعة
عدد القراءات: 276
المنوفية.. إصابة ربة منزل بالتسمم

 

قالت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، أن ربة منزل أصيبت بحالة تسمم، إثر تناولها طعام عقب وضعها سم فئران دون أن تغسل يديها، بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية .

تلقت مديرية أمن المنوفية، إخطارا يفيد باستقبال مستشفى أشمون العام، " م. م. ع" ربة منزل، ومقيمة دائرة المركز، مصابه بحالة تسمم، وتم تحويلها إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى "قسم السموم".

بالانتقال والفحص، وسؤالها، قررت أنها قامت بوضع مبيد حشرى "سم فئران" بالمطبخ، وعقب ذلك تناولت الطعام دون غسل يدها، ونفت الشبهة الجنائية، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers