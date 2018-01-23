Responsive image

24
يناير

الأربعاء

26º

24
يناير

الأربعاء

 خبر عاجل
  • (38) قتيل ومصاب فى تفجيري مدينة بنغازي الليبية
     منذ 4 ساعة
  • الجزائر.. استمرار اضراب الأطباء للشهر الثاني على التوالي
     منذ 4 ساعة
  • مقتل وإصابة (10) أشخاص فى انفجار بالعاصمة الصومالية
     منذ 4 ساعة
  • ارتفاع حصيلة قتلي لاجئ سوريا بسبب البرد على حدود لبنان إلي (17) شخص
     منذ 4 ساعة
  • انتظام حركة الخط الثالث بمترو الأنفاق بعد تعطلها لفترة
     منذ 4 ساعة
  • شلل مروري أعلي الطريق الدائري بسبب انقلاب سيارة محملة بالسيراميك
     منذ 4 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:19 صباحاً


الشروق

6:45 صباحاً


الظهر

12:06 مساءاً


العصر

3:02 مساءاً


المغرب

5:27 مساءاً


العشاء

6:57 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 مصر

إقرأ

مصر

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

إصابة عقيد ومجند فى حادث تصادم بالطريق السريع

منذ 7 ساعة
عدد القراءات: 238
إصابة عقيد ومجند فى حادث تصادم بالطريق السريع

قالت وزارة الصحة، أن عقد ومجند من قوة شرطة التموين والتجارة الداخلية فرع وسط الدلتا أصيبا بسبب اصطدام سيارة شرطة وأخرى نقل بالطريق الصحراوى بمطلع الكوبرى العلوى الجديد، مما أدى إلى توقف حركة المرور للمتجه من الأقاليم إلى القاهرة، وانتقل رجال المرور إلى المكان لتنظيم الحركة المرورية، وإعادتها إلى طبيعتها مرة أخرى، فيما تم نقل المصابين للمستشفى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى الطريق الصحراوى بوقوع حادث مرورى، وأمر اللواء عصمت الأشقر مساعد الوزير للمرور بانتقال رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers