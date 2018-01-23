إصابة عقيد ومجند فى حادث تصادم بالطريق السريع

قالت وزارة الصحة، أن عقد ومجند من قوة شرطة التموين والتجارة الداخلية فرع وسط الدلتا أصيبا بسبب اصطدام سيارة شرطة وأخرى نقل بالطريق الصحراوى بمطلع الكوبرى العلوى الجديد، مما أدى إلى توقف حركة المرور للمتجه من الأقاليم إلى القاهرة، وانتقل رجال المرور إلى المكان لتنظيم الحركة المرورية، وإعادتها إلى طبيعتها مرة أخرى، فيما تم نقل المصابين للمستشفى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى الطريق الصحراوى بوقوع حادث مرورى، وأمر اللواء عصمت الأشقر مساعد الوزير للمرور بانتقال رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.