السجن (33) عام لعصابة أردنية سرقت 100 مليون جنيه ومجوهرات

قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، الثلاثاء، بحبس 5 اردنيين كونوا تشكيل عصابى لسرقة العقارات السكنية، بمناطق القاهرة الجديدة ومدينة نصر، وارتكبوا 11 واقعة، بالسجن 3 سنوات عن كل واقعة بإجمالي 33 سنة لكل متهم، كما قضت المحكمة ببراءة المتهمين من ارتكابهم واقعة اخري حيث شرعوا فى سرقة احدى الفلل لكنهم فشلوا ولاذوا بالهرب.



واستندت المحكمة في حكمها لإدانتهم بارتكاب وقائع سرقة قدرت بـ 100 مليون جنيه و21 كيلو ذهب وسيارات، بعدما اطمأنت بتحريات الأجهزة الأمنية، ومقاطع الفيديو التي كشفت المتهمين اثناء ارتكابهم للجرائم.



وأمر القاضي بتسليم المضبوطات والسيارات والمشغولات الذهبية لمالكيها بعد التعرف عليها.



