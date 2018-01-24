احالة (5) من العاملين بحميات كفر الشيخ للمحاكمة بتهمة الاختلاس

أحالت النيابة الإدارية، الأربعاء، كل من، ممرض بمستشفى حميات كفر الشيخ، وعامل فى قسم الصيانة ، ومدير المستشفى السابق وحاليا أخصائى طب أطفال، ومندوب صرف، ومدير الشئون المالية والإدارية للمحاكمة العاجلة.

وأوضحت النيابة فى بيان لها، أن المتهم الأول والثانى قاما بالاستيلاء على مبلغ 236134.71 "مائتان وستة وثلاثون ألفاً ومائة وأربعة وثلاثون جنيهاً وواحد وسبعون قرشاً" من المستشفى، وإهمال باقي المتهمين حيال اتباع الإجراءات الواجبة لتأمين مرتبات العاملين مما سهل للمتهمين الأول والثاني الاستيلاء على تلك المبالغ.

وكشفت تحقيقات النيابة في القضية 629 لسنة 2017 بمعرفة حنان برج – وكيل أول النيابة بإشراف المستشار ناصر سلامة – مدير النيابة، عن قيام المتهمين الأول والثاني معاً بالاستيلاء على مبلغ236134.71 (مائتان وستة وثلاثون الفاً ومائة وأربعة وثلاثون جنيهاً وواحد وسبعون قرشاً) قيمة مرتبات العاملين بالمستشفى عن شهر سبتمبر 2016 والتي كانت موجودة بغرفه مندوب الصرف بالمستشفى لعدم وجود خزينة مُحكمة بالمستشفى لحفظ الأموال، وذلك بكسر باب الغرفة التي توجد بها المرتبات باستخدام سلاح أبيض (عتله) وذلك ليلاً عقب مواعيد العمل الرسمية وانصراف العاملين بالمستشفى، وإهمال باقي المتهمين (الثالث والرابع والخامس) في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال طلب خزينة حديدية مُحكمة بالمستشفى لحفظ الأموال مما مكن الأول والثاني من الاستيلاء على المبلغ المشار اليه.