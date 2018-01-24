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وقف حركة الصيد بكفر الشيخ بسبب سوء الأحوال الجوية

منذ 2 ساعة
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وقف حركة الصيد بكفر الشيخ بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلنت هيئة الموانئ، الأربعاء، وقف حركة الصيد بميناء البرلس بكفر الشيخ، وببوغازى الصيد بالبرلس ورشيد، اليوم الأربعاء، لليوم الثانى على التوالى، لهطول الأمطار ولسوء الأحوال الجوية، ولتعرض قرى ومدن المحافظة لهبوب رياح ما بين متوسطة وشديدة، كما ارتفعت أمواج البحر، مما دفع الصيادون، لعدم الخروج في رحلات صيد.

قال أحمد نصار نقيب الصيادين بكفر الشيخ، امتنع الصيادون عن الخروج في رحلات صيد، لسوء الأحوال الجوية، تحسباً لحدوث أى حالات غرق للمراكب أو للصيادين، ورست أكثر من 700 مركب صيد  بقرى الجزيرة الخضراء، وبميناء البرلس وبمدينة البرلس، وتوقفت رحلات الصيد لارتفاع أمواج البحر ولشدة الرياح.

 

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