وفاة مسجون بقسم شرطة العامرية



توفي مسجون، داخل قسم شرطة العامرية، بمحافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، يدعي ياسر صالح ياسين، محجوز على ذمة عرضة على النيابة لتحريات المباحث فى القضية رقم 2018/56/3 جنايات العامرية ثان "مشاجرة - سلاح نارى" ضمن تسعة متهمين، والمقيم بشارع الكابلات بدائرة ثان العامرية، وتم نقله بعد استئذان النيابة لمستشفى العامرية العام لشعوره بحالة إعياء شديدة وضيق بالتنفس، وتوفى عقب توقيع الكشف الطبى عليه.



وقررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، التصريح بدفن الجثة، وذلك بعد توقيع الكشف الطبى عليه؛ لبيان سبب الوفاة، وسؤال ضباط القسم وعدد من المحتجزين عن الواقعة، وسرعة طلب تحريات المباحث.



وحرر المحضر رقم 11 لسنة 2018 أحوال ثان العامرية بالواقعة، وأُخطرت النيابة، والتى باشرت التحقيق، حيث أيد الواقعة عدد من المحبوسين بحجز القسم، فأصدرت قرارها المتقدم.



