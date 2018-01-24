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إصابة (8) سياح ألمان فى حادث مروري بسفاجا

منذ 11 ساعة
عدد القراءات: 283
إصابة (8) سياح ألمان فى حادث مروري بسفاجا

 

أصيب 8 سياح ألمان، الأربعاء، إثر انقلاب ميكروباص سياحى بطريق سفاجا - القصير، وتم نقلهم إلى مستشفى الغردقة العام لتلقيهم العلاج.
 
وكان بلاغا قد ورد لشرطة النجدة بالغردقة يفيد إصابة 8 سياح ألمان الجنسية فى انقلاب سيارة ميكروباص سياحة، بالكيلو 38 طريق سفاجا القصير، حيث تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث، ونقلهم لمستشفى الغردقة العام، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.
 
وصرح مصدر طبى بمستشفى الغردقة العام إن الإصابات خفيفة عبارة عن كدمات وإصابات متفرقة بالجسم، ومن المقرر أن يغادر عدد منهم المستشفى اليوم.

 

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