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إضراب مرضي الغسيل الكلوي بـ"أبو المطامير" عن العلاج

منذ يوم
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إضراب مرضي الغسيل الكلوي بـ"أبو المطامير" عن العلاج

 

أعلن مرضى الغسيل الكلوى بمستشفى أبو المطامير العام بالبحيرة، اليوم الأربعاء 24 يناير، الدخول في إضراب عن الحصول على الجلسات العلاجية ، تنديدًا بنقص كبسولات الغسيل الكلوى بالمستشفى.

وأعلنوا رفضهم الخضوع للعلاج  بالبودرة البديلة للكبسولات، وأشار المرضي إلى أن البودرة تسبب أثار جانبية مؤكدين على استمرارهم في الإضراب داخل وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى حتى يتم توفير الكبسولة الأصلية.


ومن جانبه قال الدكتور أشرف القصبي مدير مستشفى أبو المطامير العام، إنه توجه ويرافقه الدكتور إبراهيم حنفى رئيس قسم الغسيل، لإقناع المرضى بأن يقوموا بالغسيل بالكبسولة البديلة مؤقتا ولكنهم رفضوا تماما.

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