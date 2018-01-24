إضراب سائقي الميكروباص بالمحمودية يدخل يومه الثالث

استمر إضراب سائقي سيارات الميكروباص بمدينة المحمودية في محافظة البحيرة لليوم الثالث، تنديدا بقرار نقلهم إلى الموقف الجديد، ما ترتب عليه حدوث فوضى في الحركة المرورية بالمدينة، وزحام شديد بين الركاب، الأمر الذي استغله سائقو "التوك توك" لرفع "الأجرة"؛ حيث احتشد عشرات السائقين أمام مبنى الوحدة المحلية، للتعبير عن رفضهم للقرار.

من جانبه قال أحد سائقي سيارات الأجرة، إنه تم إنشاء الموقف الجديد منذ ما يقرب من عام، ولكن لم يتم تسليمه من قِبَل الجهات المختصة بسبب مخالفات في شروط التنفيذ، وأضاف أنه بعد انتهاء الأزمة، أمرت الوحدة المحلية بإخلاء مكان تحميل الركاب بوسط المدينة من السيارات، وإجبار السائقين على تحميل الركاب من الموقف الجديد.

وأضاف آخر أنه بعد قرار الوحدة المحلية نقل السيارات إلى الموقف الجديد، فوجئنا باختفاء معظم الركاب، حيث كانوا يستقلون السيارات التي تعمل خارج الموقف، وكنا نستخدم الموقف كجراج لسياراتنا.

ومن جانبه، قال رئيس مدينة المحمودية، حسنى مساعد، إن قرار نقل السائقين إلى الموقف الجديد يهدف إلى تحقيق سيولة مرورية داخل المدينة، معتبرا أن هناك فئة تحاول بث الفوضى المرورية، لتحقيق أرباح أكثر.