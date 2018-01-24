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ضبط مسئول بارز بمستشفي خاص فى السويس استولي على 6 ملايين جنيه من المواطنين

منذ 4 ساعة
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ضبط مسئول بارز بمستشفي خاص فى السويس استولي على 6 ملايين جنيه من المواطنين

ألقت الجهات المعنية، الأربعاء، القبض علي " أ . ع " رئيس مجلس إدارة أكبر المستشفيات الخاصة بالسويس لاتهامه بالاستيلاء على 6 ملايين جنيه من مواطنين.

وقام المقدم خالد عبدالناصر رئيس مباحث الأموال العامة بتحرير محضر الضبط بمديرية امن السويس ونقل المتهم الي النيابة العامة للتحقيق معه.

كانت الجهات المعنية قد تلقت اخطارًا يفيد بقيام مواطنين بتحرير محاضر تتهم الدكتور " أ . ع " رئيس مجلس إدارة مستشفى خاصة بمنطقة المحروسة بالملاحة في السويس يتهمون رئيس مجلس الإدارة بالاستيلاء علي 6 ملايين جنيه  من أموالهم تحت مزاعم دخولهم في شراكة بالمستشفى.

وقام رئيس مباحث الأموال العامة بمديرية أمن السويس المقدم خالد عبدالناصر بضبط المتهم وتحرير محضر بالواقعة وإثبات اقوال مقدمي البلاغات، ثم قام بنقل المتهم الي النيابة العامة بمجمع محاكم السويس.

يذكر أن المستشفى التي يرأس مجلس إدارتها الطبيب المتهم هي أكبر المستشفيات الخاصة بالمحافظة.

 

 

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